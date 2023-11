Séminaire : Sociologie générale et histoire des sciences

Ce séminaire vise deux objectifs : d'une part procurer une introduction aux travaux actuels de sciences sociales qui traitent des productions scientifiques et intellectuelles ; d'autre part mettre l'accent sur leurs incidences méthodologiques sur des études plus généralistes de sociologie ou d'histoire économique et sociale.

Comment interroge-t-on les modalités de la production des savoirs scientifiques, celles de la réception des œuvres et du livre de sciences, celles de la facture matérielle des ouvrages et des supports ? Comment articule-t-on avec l'analyse des opérations intellectuelles différents niveaux d'enquête qui partent de l'histoire et de la sociologie des lieux institutionnels, des contextes de formations et des formes de circulation des savoirs ?

On soulignera le fait que ces questions, une fois posées aux sciences sociales et à l'économie, conduisent aujourd'hui vers de nouveaux objets dans ces disciplines.Ce qui intéresse la sociologie des sciences



Sociologie des sciences

La sociologie des sciences étudie comment la société et la science interagissent et se façonnent mutuellement. Elle examine comment les normes sociales, les valeurs et les croyances influencent la production scientifique ainsi que la manière dont la science peut façonner les structures sociales et les politiques publiques. En comprenant cette dynamique, nous pouvons mieux appréhender comment la science est socialement construite et comment elle influence notre vision du monde.

Un autre sujet important abordé par la sociologie des sciences est l'analyse des conséquences sociales des découvertes scientifiques. Elle explore comment les nouvelles connaissances sont perçues par le public, quelles sont leurs applications dans la société et comment elles peuvent être utilisées politiquement. Cette perspective permet de mettre en lumière des questions éthiques et sociales liées à la science, favorisant ainsi un débat plus éclairé sur les implications de ces avancées.

La sociologie des sciences est un champ d'étude transdisciplinaire qui offre une perspective critique sur la relation entre la science et la société. Elle nous rappelle que la science n'est pas une entreprise isolée, mais profondément ancrée dans des contextes socio-culturels, politiques et économiques. En comprenant ces dynamiques complexes, nous pouvons mieux évaluer l'impact de la science sur notre vie quotidienne et participer à un dialogue plus éclairé sur les enjeux scientifiques de notre époque.

En France on considère que les travaux de Bruno LATOUR sont pionniers en la matière. Voir:

Petites leçons de sociologie des sciences (2007), La science en action (1987), Nous n'avons jamais été modernes (1991).