Livre : Design Ideas for Kitchens, de Susan Boyle Hillstrom

Voici un livre amusant qui aidera les propriétaires à découvrir leur style de décoration préféré et les aidera à choisir les appareils électroménagers et les matériaux pour une nouvelle cuisine.

En plus de fournir une inspiration en matière de design, ce livre informe les consommateurs sur les dernières options écologiques disponibles et sur les nouveaux matériaux innovants que des artisans en rénovation de cuisine à Foix auront plaisir à mettre en place.



Aménagements, îlots, cuisines à manger

Lors de la conception d'une nouvelle cuisine, il faut tenir compte de la façon dont elle sera utilisée. Design Ideas suggère de prendre en compte les éléments suivants :



- Un bureau pour la planification

- Centre de cuisson

- Salle à manger

- Besoins en matière de réception

- Besoins en termes de taille

Pensez à faire appel à un professionnel dès la phase de conception pour vous assurer que la cuisine finie sera non seulement belle, mais aussi fonctionnelle pour la famille qui l'utilisera. Les architectes, les cuisinistes certifiés, les décorateurs d'intérieur et les entrepreneurs généraux peuvent tous fournir des conseils précieux.



Le choix des armoires de cuisine



Les armoires sont l'une des premières choses que l'on remarque dans une cuisine, et elles contribuent largement à en définir le style ; il convient donc d'accorder une attention particulière à l'impact des armoires sur le design. Design Ideas explore les styles et les options, les prix, les solutions de rangement astucieuses et les instructions de mesure des armoires.



Surfaces de cuisine : Revêtements muraux, revêtements de sol et plafonds



Les revêtements muraux, les revêtements de sol et les plafonds doivent s'harmoniser en termes de couleur, de texture et de style. Pour les murs, il existe des finitions de peinture décoratives, du papier peint, des garnitures, des colonnes, ainsi que des encadrements de portes et de fenêtres. Les revêtements de sol les plus populaires sont le carrelage, la pierre, le bois, la brique et les nouveaux revêtements synthétiques tels que le vinyle, le linoléum et les stratifiés. Design Ideas suggère d'envisager un design unique pour le plafond plutôt que de le peindre automatiquement en blanc.



Choix des principaux appareils électroménagers



Il existe aujourd'hui sur le marché des tables de cuisson éblouissantes. Même les cuisinières anciennes ont été refaites, de sorte qu'une belle cuisinière rétro peut fonctionner comme le modèle le plus récent. Tenez compte du type de cuisine que vous ferez afin de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne les grils, les tables de cuisson à gaz ou électriques et les plaques à griller. Les réfrigérateurs, les fours, les lave-vaisselle et les systèmes de ventilation sont tous traités dans la rubrique Idées de conception.

Comptoirs, éclairage, éviers et robinets



D'innombrables décisions devront être prises avant qu'une nouvelle cuisine ne soit achevée, et le choix des comptoirs, de l'éclairage, des éviers et des robinets sont autant d'éléments importants auxquels il convient de réfléchir.

Design Ideas for Kitchens fournit de nombreuses informations sur ces éléments.





Design Ideas for Kitchens, de Susan Boyle Hillstrom , (Design Ideas Series) Paperback – Illustrated, June 1, 2005