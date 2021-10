Présentation du livre : Rénovation , plus de 30 millions de logements, de Fabrice Orso

Le livre " Rénovation , plus de 30 millions de logements", de Fabrice Orso a été co-écrit avec le spécialiste en rénovation de maison à Perpignan, CLIMAT BOIS 66.

Extrait du livre :

Donner plus de design

Ce n’est pas tout, une maison ne peut pas être démodée. Elle peut devenir plus fraîche en donnant de design.

Changer de revêtement de sol

Quand le revêtement de sol devient trop vieux, on a la possibilité de le changer. Mais, le changement ne demande pas toujours de tout casser. On peut renouveler par un coup de peinture ou recouvrir le sol par d’autres revêtements (carreau, PVC, bois …). Ainsi, on peut très bien rajeunir la maison sans faire de gros travaux ou dépenser beaucoup d’argent.

Mettre en valeur les styles

De nos jours, les effets bois ou les effets pierres sont devenus très tendance. Pour les maisons anciennes en pierre et en bois, il suffit de les mettre en valeur. En tout cas, les constructions des années 80 peuvent très bien se rapprocher de notre époque en rafraîchissant les couleurs, le luminaire et la décoration. La clé est donc d’exploiter les éléments atypiques de l’habitation.

Rafraîchir la façade

On a la possibilité de donner une vue agréable à une maison ancienne. En effet, rajeunir l’extérieur d’un logement passe par l’identification des différents défauts et ses réparations. Sur ce, on peut faire des nettoyages pour éliminer les saletés (champignons, mousses, lichens) et les salissures diverses. Aussi, c’est l’occasion de reboucher les fissures. On peut terminer les travaux en repeignant les murs.

Rénovation , plus de 30 millions de logements, de Fabrice Orso , Editions Du Public.Com, 2019