"EN PROIE AU TEMPS" UN THRILLER DE SANDRINE MONFORT

En proie au temps décrit minutieusement le milieu médical et scientifique. La force de ce roman est de mêler deux genres, thriller et roman d’anticipation.

Mais ce qui rend En proie au temps tout à fait intéressant, c’est son originalité, sa richesse et sa complexité. Il nous invite en effet à nous poser des questions fondamentales concernant les rapports entre l’homme et la science et en particulier ces expérimentations systématiques qui transforment certains patients en cobayes. A quel point peut on avoir confiance en la science ? Car, comme nous le rappelle l’auteur, la science s’est construite en sacrifiant aussi des vies.

Ce désir de découverte scientifique, jusqu’à quel point est-il bénéfique ?

Le tour de force que réussit Sandrine MONFORT, est celui de nous entraîner avec elle dans sa passionnante réflexion. Son récit est habilement construit, le roman ne s’essouffle pas et nous entraîne de rebondissements en rebondissements.

Sandrine MONFORT nous offre un thriller futuriste mêlé de science-fiction qui nous invite à aller plus loin que la seule lecture délassement en posant des questions tout à fait fondamentales. Ainsi est-on amené à s’interroger sur un sujet qui a le mérite d’être inhabituel et qui est abordé de façon originale.