Avis sur Le Troisième Voeu de Janette Rallison

la plupart des petites filles rêvent de devenir la princesse de tous ces merveilleux contes de fées. Que se passerait-il si vous aviez la chance de réaliser ce rêve d'enfant ? C'est ce que va découvrir notre protagoniste, Savannah.



La pauvre Savannah traverse une période difficile en ce moment. Son petit ami Hunter vient de la quitter pour sa sœur aînée Jane. Les choses ne se présentent pas très bien non plus pour trouver un remplaçant pour le bal de fin d'année. C'est là qu'entre en scène Chrissy pour sauver la situation. Chrissy est une marraine en formation et ça se voit. Savannah est son devoir supplémentaire pour qu'elle puisse entrer à l'Université des Marraines. Comme les notes de Chrissy sont médiocres, elle ne peut prétendre qu'au titre de marraine équitable et NON de fée.

Les choses commencent à se gâter et bien sûr, c'est là que tout le plaisir commence ! Au début (du moins pour moi), les deux premiers vœux qui ont été exaucés n'étaient pas très intéressants, mais plus tard, il est apparu logique que Savannah doive passer par l'envoi de cartes de vœux pour être en mesure de réaliser le troisième. Je sais que ça n'a pas de sens, mais ça en aura quand vous le lirez. Les deux premiers vœux sont l'échauffement qui mène à la vraie viande de l'histoire, le troisième vœu.



Je n'arrêtais pas d'essayer de deviner qui était le chevalier noir (j'ai compris, mais pas tout de suite). J'ai également anticipé le moment où Savannah allait échanger ses enchantements avec Tristan. Je n'arrêtais pas de me dire "elle va le faire MAINTENANT, non ok elle va le faire cette fois..." et ainsi de suite. L'intrigue est vraiment bonne et il y a plein de moments drôles qui m'ont fait rire tout au long de l'histoire.

J'ai apprécié le fait que l'auteur n'ait pas fait de Savannah la fille qui était intelligente à l'école (il n'y a rien de mal à cela, mais on le voit souvent). Savannah n'est peut-être pas très intelligente, mais on n'a jamais l'impression qu'elle est bête et maladroite. On voit qu'elle grandit dans l'histoire et c'est probablement parce qu'elle a eu la marraine parfaite ou peut-être pas si parfaite que ça, Chrissy, pour l'aider à réaliser qu'elle n'avait vraiment pas besoin de souhaiter quoi que ce soit ; elle avait déjà ce qu'elle voulait à la vue de tous.

Conseils pour vos voeux de jeune fille :

1.) Faites très, très attention à ce que vous souhaitez et à la manière dont vous formulez votre voeux !

2.) Ne faites pas de vœux superficiels... ils se retournent contre vous.

3.) Si tu appelles le nom de ta FAIRE marraine et qu'elle ne répond pas, il y a de fortes chances qu'elle soit en train de faire du shopping pendant huit mois.

4.) Les gremlins informatiques ? Ils existent.

5.) Les shampooings tuent les ogres

6.) Blanche-Neige n'est pas trop brillante

7.) Les nains sont probablement nommés d'après les traits de caractère de Blanche-Neige... et non d'après les leurs !

8.) Les sorciers sont bizarres

9.) Les chèvres sont méchantes

10.) Les marraines portent des lunettes de soleil et vont au bal de fin d'année

11.) Les soeurs ne sont pas toutes méchantes

12.) Le Moyen-Âge n'est PAS favorable aux droits des femmes

13.) Les serpents et les crapauds sont des signes de mensonge

14.) Les baisers sont magiques

15.) Votre prince charmant est peut-être sous vos yeux !

Le Troisième Voeu de Janette Rallison, Editions de la Martinière, 2010