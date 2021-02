Avis sur 1q84 : Avril-Juin, de Haruki Murakami

C'est vraiment difficile d'expliquer de quoi il s'agit. Plusieurs personnes m'ont vu lire cette bête et ont exprimé leur curiosité pour l'histoire et je me suis dit : Le "travail" d'Aomame la conduit vers le culte religieux, Sakigake, et Tengo accepte de participer à la réécriture d'un roman - Air Chrysalis - de Fuka-Eri, une jeune femme qui a échappé au dit culte religieux. Eh bien, je suppose que cela résume tout.

La réécriture du livre suscite de nombreux événements étranges, car l'intrigue révèle certains des secrets les plus sombres de Sakigake. Alors que certaines parties d'Air Chrysalide commencent à s'épancher dans la réalité, nous voyons que ce n'est peut-être pas le monde qu'il a toujours été ; qu'à un certain moment, quelque chose a changé, et 1984 est devenu le 1q84 de Haruki Murakami.

Je ne vais pas vous mentir - je n'ai jamais lu un livre de plus de 1100 pages qui n'ait pas gaufré par endroits, et celui-ci ne fait pas exception. Il y a des moments où le souci du détail de Murakami, en particulier l'attention portée aux petits comportements des personnages vivant seuls, devient trop important et répétitif. J'en ai eu assez d'entendre parler de l'insatisfaction d'Aomame par rapport à ses seins (le sexe, le désir sexuel et le corps humain sont quelques-uns des thèmes majeurs de l'œuvre de Murakami).

Et pourtant, j'avais hâte de le reprendre. L'histoire m'a intéressé. Les personnages m'intéressaient. J'avais besoin de savoir ce qui allait se passer.